Житель Индии завещал свою землю двум слонам

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии пятидесятилетний житель северного штата Бихар решил завещать свою землю двум слонам, один из которых когда-то спас жизнь мужчины, сообщает The Indian Times.

Мохаммед Актар намерен оставить слонам Моти и Рани около 6,25 акров (2,5 га). Мужчина поделился историей своего спасения, в котором большую роль сыграл Моти. Однажды слон начал громко трубить, словно намеренно пытаясь разбудить Актара. Проснувшись, мужчина увидел в окне вооруженного человека, который в него целился, и успел убежать.

Жест благодарности не оценили жена и дети Актара: по завещанию им достанется меньший участок земли и дом. Мужчина сожалеет о непонимании родственников. Его заботит судьба не только Моти и Рани, но и других слонов, которых, по мнению мужчины, вскоре можно будет увидеть лишь в книгах.

Человек сильно потеснил индийских (азиатских) слонов с ареала их обитания, оставив лишь 15% прежней территории. Сегодня насчитывается 45 тыс. этих животных, они относятся к вымирающим видам.-0-