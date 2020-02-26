Житель Китая остановил коронавирус приемами кунг-фу - видео

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охранник в провинции Шаньдун остановил распространение коронавируса приемами кунг-фу. Момент попал на видео, пишет Daily Mail.

Во многих китайских регионах действует карантин, из-за чего въезд и выезд из населенных пунктов ограничен. Житель одного из сел вернулся из другого города, но на въезде в населенный пункт его остановили два охранника. Эти добровольцы никого не пускают и не выпускают, чтобы избежать распространения коронавируса.

По всей видимости, местный житель очень хотел попасть домой и был чересчур настойчив. Тогда один из охранников пошел на крайние меры и продемонстрировал несколько приемов из кунг-фу, показав, что может случиться с нарушителем карантина.

Мужчина решил не рисковать, поэтому сел на электроскутер и поспешил ретироваться. Момент "стычки" попал на видео, которое изрядно повеселило пользователей сети. -0-