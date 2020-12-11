Журнал Time назвал артиста года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time подвел итоги 2020 года в музыке и выбрал самого успешного артиста в мире.

По мнению издания, музыкантом года стал не один человек, а целая группа. В частности, журналисты Time считают, что в нынешнем году звания артиста года достойна южнокорейская кей-поп-группа BTS.

Журнал Time принял такое решение основываясь на достижениях артистов, а также на их связи с фанатами даже в период пандемии. Кроме этого, издание признает BTS самой успешной группой в мире. -0-