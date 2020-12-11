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Калейдоскоп
11 декабря 2020, 19:40

Журнал Time назвал артиста года

Фото Times
Фото Times

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time подвел итоги 2020 года в музыке и выбрал самого успешного артиста в мире.

По мнению издания, музыкантом года стал не один человек, а целая группа. В частности, журналисты Time считают, что в нынешнем году звания артиста года достойна южнокорейская кей-поп-группа BTS.

Журнал Time принял такое решение основываясь на достижениях артистов, а также на их связи с фанатами даже в период пандемии. Кроме этого, издание признает BTS самой успешной группой в мире. -0-

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музыка поп-музыка рейтинг США шоу-бизнес
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