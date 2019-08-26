Мокрый репортаж в пямом эфире. Журналиста обдало струей воды, но он продолжил работу

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондент российского телеканала "Матч ТВ" попал в очень мокрую ситуацию, однако проявил профессионализм.
Перед встречей ЦСКА - "Ахмат" Евгений Евневич представлял составы команд, когда рядом с ним стали работать устройства для полива газона. Журналист выбрал не самую удачную позицию, в результате чего его дважды обдало струей воды.
Однако, репортаж шел в прямом эфире, поэтому корреспондент не прервал работу и смог закончить анонсировать составы команд, хоть и сделал это уже весь мокрый. К слову, матч между ЦСКА и "Ахмата" закончился победой армейцев со счетом 3:0. -0-
– Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым— Матч ТВ (@MatchTV) 25 августа 2019 г.
Он становился все мокрее и мокрее. Но все равно продолжал говорить...https://t.co/kBQcQLrf6W@eugen_evnevich pic.twitter.com/HzQY4VkDKk