Журналисты определили самую дорогую сумочку в мире

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люксовый бренд из Италии выпустил сумку, которую признали самой дорогой в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты провели небольшое исследование и пришли к выводу, что сумку Parva Mea, которая выполнена из крокодиловой кожи, можно назвать самой дорогостоящей в мире. Особой ценности аксессуару добавляет 10 бабочек из белого золота, которые украшены бриллиантами, а также сапфирами и турмалинами. Примечательно, что общий вес драгоценностей превышает более 130 карат.

Бренд выпустит всего три таких экземпляра, ведь на изготовление одной сумки необходимо тысяча часов работы. Цена изделия тоже впечатляет - 5,3 млн фунтов стерлингов или более $7 миллионов.

К слову, компания, создающая самую дорогую сумку в мире, около $1 млн с каждой продажи перечислит в фонды, которые занимаются очищение морей от пластика. -0-