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Калейдоскоп
26 августа 2021, 15:25

Знаменитая актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

Екатерина Васильева. Фото ТАСС
Екатерина Васильева. Фото ТАСС
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг и стала монахиней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на актрису Марию Шукшину.

76-летняя актриса театра и кино решила связать свою судьбу с церковью и ушла в монастырь. Отмечается, что Екатерина Васильева уже приняла монашеский постриг и стала монахиней.

К слову, ее сын является священником в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, однако Васильева живет в другом монастыре. Актриса театра и кино родилась в 1945 году. За свою творческую карьеру она успела сыграть сразу в нескольких популярных фильмах, которые и принесли ей популярность: "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Чародеи", "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро".

Ранее Екатерина Васильева уже служила в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, однако позже вернулась к работе в кинематографе. -0-
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