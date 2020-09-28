Знаменитые актеры мирового уровня впервые стали родителями

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали мамой и папой. Об этом сообщает издание DailyStar.

Отмечается, что о рождении первенца в семье звезды "Джокера" стало известно на Цюрихском кинофестивале. Хоакин Феникс должен был там присутствовать, но не смог приехать, по словам его коллег, из-за рождения сына.

Мальчика назвали Ривер в честь брата актера, однако родился ребенок месяц назад. Роды и беременность Руни Мара не афишировала. В свою очередь, папарацци несколько раз удавалось запечатлеть девушку в мешковатой одежде. -0-