Знаменитые герои мультфильма "Ледниковый период” возвращаются в новом трейлере (Видео)

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях в YouTube опубликовали первые кадры трейлера нового мультфильма по мотивам "Ледникового периода".

В этот раз пара братьев-опоссумов отправится в приключение, чтобы исследовать мир. Есть только одна проблема, ведь главные герои вместе с одноглазым хорьком Баком попадают в место, где обитают динозавры. С ними в новой экранизации по мотивам “Ледникового периода" и предстоит встретиться главным героям.

Показ будет проводиться на Disney+, а дата премьеры мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака" запланирована на 28 января следующего года. Еще больше интересного из мира кино можно найти здесь. -0-