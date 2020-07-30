Зрители выбрали лучший сериал столетия

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезрители выбрали лучший сериал за последние сто лет. Результаты опроса, проводившегося журналом Digital Spy, были опубликованы изданием Daily Mail.

Зрители из Великобритании посчитали, что лучший сериал столетия - "Игра Престолов". Этот телевизионный проект больше остальных понравился значительной части опрошенных. На втором месте оказался сериал "Очень странные дела", а третью строчку рейтинга занял фантастический проект "Доктор Кто".

Помимо всего прочего, в десятку лучших вошли такие шоу, как "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

К слову, финальный эпизод телесериала "Игры Престолов" посмотрели более 19,3 миллионов раз. Кроме этого, проект получил 32 статуэтки Emmy. -0-