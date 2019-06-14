Звезда сериала "Кухня" разводится

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Ольга Кузьмина разводится со своим мужем. Об этом она сообщила в Instagram.

31-летняя звезда «Кухни» прожила со своим супругом более 10 лет в браке. За это время у них родился сын. Артистка призналась, что их отношения с мужем зашли в тупик и пара не смогла справиться с кризисом.

"Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь — это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!" - написала она в подписи к фотографии в Instagram.

Бывшие супруги намерены остаться друзьями, чтобы продолжить воспитывать сына. -0-