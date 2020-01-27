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Калейдоскоп
27 января 2020, 19:24

Звезда "Кухни" женился на популярной актрисе

Сергей Лавыгин. Фото из Instagram
Сергей Лавыгин. Фото из Instagram

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телесериала"Кухня" Сергей Лавыгин женился на 32-летней Марии Луговой.

Фото с новоиспеченной супругой он опубликовал на своей странице в Instagram. Актер подписал пост: "Что мне снег, Что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда моя жена со мной".

Мария Луговая известна по ролям в сериале "Охота на дьявола" и "Лучше, чем люди". К слову, последний стал первой российской картиной, которую приобрел Netflix.

Пост собрал сотни комментариев, в которых подписчики и звезды российского шоу-бизнеса поздравили пару.-0-

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