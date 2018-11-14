Акции ОАО "Красносельскстройматериалы" переданы Белорусской цементной компании

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Красносельскстройматериалы" безвозмездно переданы в хозяйственное ведение республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2018 года №812, которое сегодня официально опубликовано на
Переданы находящиеся в собственности Республики Беларусь свыше 49,7 млрд акций ОАО "Красносельскстройматериалы" на общую сумму Br144,27 млн.
Министерству архитектуры и строительства и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации данного постановления.
Документ принят в соответствии с указом от 28 декабря 2009 года №660 "О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь" и указом от 4 июля 2012 года №294 "О порядке распоряжения государственным имуществом".-0-
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