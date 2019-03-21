БелАЗ планирует в этом году поставить в Россию 5 беспилотных самосвалов

21 марта, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" планирует в текущем году поставить в Россию еще пять беспилотных самосвалов, первые два были отгружены в адрес Сибирской угольной энергетической компании в конце 2018-го. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник бюро компоновки БелАЗа Александр Насковец.

"Сейчас идет проработка вопроса о поставке пяти беспилотных карьерных самосвалов, подписан договор о намерениях. Думаю, что в этом году этот проект будет реализован", - отметил Александр Насковец.

Отгруженные в Сибирь в разобранном виде два беспилотных самосвала уже собраны, проводятся наладка систем узлов и адаптация к условиям карьера.

Начальник бюро компоновки подчеркнул, что такие самосвалы внешне не отличаются от стандартных. "Они могут работать в трех режимах: как обычный, управляемый оператором самосвал; оператор управляет самосвалом в офисе за компьютером; чисто роботизированный, когда оператор удаленно следит за работой до десяти роботизированных самосвалов для реагирования в случаях возникновения внештатной ситуации, - пояснил он. - Эта техника особенно подходит для работы в местах, опасных для человека".

Белорусскими беспилотными машинами заинтересовались и в Марокко, где уже работают 10 обычных самосвалов БелАЗ. Их владельцы хотят установить на машинах роботизированные системы управления.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-