Бобруйские шины для мегасамосвалов пройдут испытания в Кемеровской области

12 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Белшина" (г.Бобруйск) выпустило первую опытную партию ЦМК (цельнометаллокордных) шин для карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности (до 450 т), сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Владимир Карпяк.

Восемь шин с посадочным диаметром 63 дюйма, высотой более 4 м и весом 5,7 т каждая отгружены в Кемеровскую область (Россия), где будут проходить эксплуатационные испытания на БелАЗах, работающих в одном из угольных карьеров.

"Шины прошли успешно стендовые испытания на предприятии, а теперь будут испытываться на ходимость в рабочих условиях при максимальной нагрузке. На это уйдет от 6 до 8 месяцев. Только после получения положительных результатов и выхода на требуемые качественные параметры новинки будут запущены в серийное производство", - отметил гендиректор.

По его словам, шины были изготовлены на новом оборудовании, закупленном в рамках инвестиционного проекта по созданию радиальных ЦМК шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма. На данный момент опытные партии шин других типоразмеров для карьерных самосвалов направлены для промышленных испытаний в различные регионы дальнего и ближнего зарубежья для прохождения подконтрольных эксплуатационных испытаний на предприятиях горнорудной промышленности.

"А наша сверхкрупногабаритная ЦМК шина 40.00 R57 BEL-350, предназначенная для эксплуатации на карьерных автосамосвалах грузоподъемностью 220 т, уже прошла успешно испытания в Сербии. Вместо положенных 2,7 тыс. моточасов, она выходила 3,3 тыс. - то есть на уровне шин мировых производителей. В результате мы заключили контракт с одной их сербских компаний и уже отгрузили 50 этих шин. А с ноября текущего года новинка будет поставлена на серийное производство", - сказал Владимир Карпяк.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить ассортимент и объемы производства этих шин для комплектации самосвалов БелАЗ (грузоподъемностью до 450 т), а также зарубежной карьерной техники. Аналогичные шины сейчас производят всего несколько компаний в мире.

Белорусский шинный комбинат создан в 1972 году, преобразован в ОАО "Белшина" в 2002-м. Предприятие является одним из крупнейших производителей шин в Европе, выпускает более 350 типоразмеров и моделей шин. ОАО осуществляет экспортно-импортные операции более чем с 70 странами. Основными потребителями продукции на внутреннем рынке являются крупнейшие предприятия республики: БелАЗ, МАЗ, МТЗ, МЗКТ, "Гомсельмаш", "Амкодор".-0-