Брестский мусороперерабатывающий завод построит цех по переработке биоотходов

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский мусороперерабатывающий завод (МПЗ) в текущем году планирует приступить к возведению цеха по переработке органических отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Дмитрий Шаршницкий.

За сутки на завод в среднем поступает около 25 т биоотходов. На переработку их доставляют с предприятий пищевой промышленности, торговых объектов, овощебаз, организаций общественного питания, которые размещаются в Бресте и близлежащих районах. "Изначально при строительстве предприятие не было рассчитано на переработку органических отходов в таком количестве. Их объемы с развитием пищевой промышленности, сельского хозяйства растут. Сейчас биоотходы грузятся вручную. Новый цех позволит автоматизировать процесс, а также значительно увеличить мощности переработки органики", - отметил Дмитрий Шаршницкий.

Цех разместится по соседству с существующими зданиями мусороперерабатывающего завода. Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству объекта, в том числе будут определены необходимые площади под объект, его ориентировочная стоимость. После прохождения государственной экспертизы брестчане приступят к реализации проекта. В цеху планируется перерабатывать биоотходы, поступившие не только с предприятий Бреста и окрестностей, но и отдаленных районов области.

На предприятии в перспективе намерены реализовать еще один проект - производство полимерпесчаных изделий. Речь идет об изготовлении тротуарной плитки, бордюров, канализационных колец, ливневых люков из пленки.

Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов. На МПЗ ежедневно поступает более 200 т отходов, образующихся в Бресте, Брестском и Жабинковском районах.-0-