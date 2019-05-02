Брестский мусороперерабатывающий завод построит цех по переработке биоотходов

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский мусороперерабатывающий завод (МПЗ) в текущем году планирует приступить к возведению цеха по переработке органических отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Дмитрий Шаршницкий.
За сутки на завод в среднем поступает около 25 т биоотходов. На переработку их доставляют с предприятий пищевой промышленности, торговых объектов, овощебаз, организаций общественного питания, которые размещаются в Бресте и близлежащих районах. "Изначально при строительстве предприятие не было рассчитано на переработку органических отходов в таком количестве. Их объемы с развитием пищевой промышленности, сельского хозяйства растут. Сейчас биоотходы грузятся вручную. Новый цех позволит автоматизировать процесс, а также значительно увеличить мощности переработки органики", - отметил Дмитрий Шаршницкий.
Цех разместится по соседству с существующими зданиями мусороперерабатывающего завода. Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству объекта, в том числе будут определены необходимые площади под объект, его ориентировочная стоимость. После прохождения государственной экспертизы брестчане приступят к реализации проекта. В цеху планируется перерабатывать биоотходы, поступившие не только с предприятий Бреста и окрестностей, но и отдаленных районов области.
На предприятии в перспективе намерены реализовать еще один проект - производство полимерпесчаных изделий. Речь идет об изготовлении тротуарной плитки, бордюров, канализационных колец, ливневых люков из пленки.
Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов. На МПЗ ежедневно поступает более 200 т отходов, образующихся в Бресте, Брестском и Жабинковском районах.-0-
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