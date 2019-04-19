Оршанское предприятие "Калина" освоило выпуск черного чая с добавлением лекарственных трав

19 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанское предприятие "Калина" реализовало импортозамещающий проект по выпуску черного чая с добавлением лекарственного растительного сырья, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Мурашко.

Новая линейка включает пять наименований продукции на основе черного индийского чая: с мятой, шиповником, ромашкой, чабрецом и черный чай без добавок. Лекарственные травы используются собственного выращивания. Поставки индийского чая налажены напрямую через производителя.

Для выпуска нового продукта ООО "Калина" приобрело две высокопроизводительные фасовочные линии мощностью 50 тыс. индивидуальных пакетиков чая в смену и 150 тыс. четырехшовных пакетиков чая в смену. Оборудование установлено на свободных рабочих площадях в реконструированном цехе №1. В перспективе ближайших двух лет оно будет перенесено на новые площади - в здание бывшей средней школы в деревне Пищалово. В объекте площадью 1,6 тыс. кв.м, приобретенном в прошлом году, ведутся ремонтные работы. В будущем помимо выпуска чая здесь планируется разместить дополнительные производственные мощности. Перспективные для воплощения инвестпроекты пока рассматриваются.

"В плане реализации мы ориентированы прежде всего на отечественный рынок. Ниша по выпуску чаев в Беларуси достаточно тесная. Вместе с тем аналогичная продукция представлена в большинстве своем зарубежными производителями, что для нас в определенной степени является преимуществом: наша продукция на 95% изготовлена из отечественного сырья, что с учетом применения высокоэффективного технологического оборудования позволяет снизить себестоимость продукта и повысить его конкурентоспособность", - отметил руководитель.

ООО "Калина" основано в 1996 году. Является одним из ведущих фармацевтических предприятий Беларуси по выращиванию лекарственных растений с замкнутым циклом производства (от выращивания растительного сырья до производства готовых лекарственных средств). Имеет сертификат GMP, подтверждающий соответствие всем требованиям надлежащей производственной практики. В настоящее время площадь сельхозугодий "Калины" составляет более 700 га, из которых около 150 га отведены под лекарственные травы и столько же занимают пряно-ароматические. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 110 наименований и включает линейки фиточаев, в том числе детскую, БАДов, лекарственных трав. Предприятие тесно сотрудничает с Витебским государственным медицинским университетом и Центральным ботаническим садом НАН Беларуси по исследованиям и разработкам в области выращивания и внедрения в производство лекарственных растительных средств.-0-