Белорусские врачи за два месяца приобрели ценный опыт и уверенность в том, что стране по силам справиться с вызовом под названием COVID-19. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на торжественном мероприятии "День памяти" в государственном мемориальном комплексе "Хатынь", отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В планах также посетить сегодня центральную районную больницу. Поговорим с врачами: какое настроение, как организована работа и оказывается помощь", - рассказал Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что в условиях коронавирусной инфекции помимо срочной остается еще и плановая помощь пациентам с различными заболеваниями, которым тоже надо уделить внимание.

"Наши врачи за два этих месяца, хоть и были подготовлены, в процессе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией набирались большего опыта. Ведь протекание болезни у всех отличается. Но медики к каждому имеют индивидуальный подход. Протоколы лечения совершенствуются от пациента к пациенту. Необходимые наработки внедряются, что дает хорошие результаты. Уже более 3 тыс. человек выздоровели, справились с инфекцией. И по воле сердца многие идут сдавать плазму, чтобы помочь справиться другим", - добавил вице-премьер.

По его словам, материально-техническое оснащение, включая аппараты ИВЛ, средства защиты, медикаменты - все это обеспечивается и находится на контроле. "У врачей появилась более твердая уверенность в том, что мы справимся с заболеванием, привнесенным нам извне. И мы этот вызов обязательно преодолеем", - заключил Игорь Петришенко. При этом он обратил внимание на то, что жизнь продолжается: работают предприятия, учреждения, у каждого человека и всего государства есть планы развития и надежда на лучшее.