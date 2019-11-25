Свой первый чемпионский титул футболисты брестского "Динамо" завоевали заслуженно, их первое золото национального первенства вполне закономерно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко.

Он отметил, что брестчане на протяжении всего сезона показывали привлекательную, атакующую игру, не позволив усомниться в своем преимуществе над соперниками. По мнению Михаила Вергеенко, брестская дружина хорошо укомплектована во всех линиях, в команде играют исполнители высокого класса. Специалист считает, что чешскому наставнику брестского "Динамо" Марцелу Личке удалось выстроить игровую систему, расставить всех игроков на самые удобные для них позиции, что и принесло результат - первые в истории золотые медали. Михаил Вергеенко надеется, что в грядущем межсезонье руководство брестского клуба успешно проведет селекционную работу, еще более укрепит состав и в следующем сезоне брестчане смогут достойно представить Беларусь в Лиге чемпионов. Что касается 15-кратного чемпиона страны борисовского БАТЭ, то в нынешнем сезоне команда была не так свежа, как прежде. Наверное, футболисты и их тренеры что-то сделали не так, и это не позволило им вновь взойти на высшую ступень пьедестала почета. Пожалуй, они сами проиграли борьбу за титул, считает Михаил Вергеенко. "Однако, может быть, нынешняя относительная неудача - серебряные медали, о которых другие могут только мечтать, поможет борисовчанам в дальнейшем. Они проанализируют свои ошибки и в новом сезоне докажут, что их не стоить сбрасывать со счетов, ведь не зря говорят, что иногда лучше сделать шаг назад, разобраться в себе, чтобы потом подняться на новый уровень", - сказал Михаил Вергеенко.

Уроженец Бреста известный комментатор Владимир Новицкий подчеркнул, что завоевать свой первый чемпионский титул в год тысячелетия родного города особенно приятно. По его словам, брестские динамовцы показали футбол, который нравиться зрителям, что сразу сказалось на посещаемости их матчей. Люди не зря заполняли трибуны брестского стадиона и по праву могут считаться соавторами нынешнего успеха любимой команды.-0-