Депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости, создании новых высокооплачиваемых рабочих мест. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с депутатами Жодинского городского и Минского областного Совета депутатов от Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи Сергей Рачков проинформировал о деятельности Совета Республики и законах, одобренных на весенней сессии. "Депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости населения, создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и обеспечении роста экономики страны в целом. Белорусская модель экономического развития отвечает интересам как государства, так и простого человека, обеспечивает поступательное повышение уровня жизни людей", - сказал он.

Сенатор добавил, что депутатам необходимо принимать решения, которые бы способствовали раскрепощению деловой инициативы в регионах, включению потенциала малых и средних предприятий в наращивание экспорта и увеличение валютных поступлений в страну.

Парламентарий также встретился с трудовыми коллективами ОАО "Світанак", где ознакомился с производством. Особое внимание Сергей Рачков уделил пошиву школьной формы. Сенатор подчеркнул, что депутаты должны держать на контроле подготовку детей к новому учебному году.

Сейчас на "Світанке" усилен акцент на пошиве школьной формы и одежды для спорта. Подготовлены три капсульные коллекции. Кроме того, отшивается термобелье, джемпера, жилеты и другой сезонный ассортимент.-0-