Белорусам нужно сплотиться, консолидироваться ради достойного будущего родной страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Тенгиз Думбадзе.

Депутат обратил внимание, что Беларусь одной из первых в СНГ преодолела последствия кризиса, вызванного распадом СССР. "Наиболее безболезненно это произошло именно в Беларуси. Не ратую за возвращение в Советский Союз, но то хорошее, что было, мы не потеряли. К сожалению, некоторые об этом почему-то забыли, - отметил он и призвал белорусов к взвешенной позиции. - Нам есть чем гордиться. За годы независимости нам удалось создать суверенное государство. Мы не спрашиваем у других государств совета, как жить. Если мы хотим видеть достойное будущее нашей родной Беларуси, надо сплотиться, консолидироваться".

"Самое главное - в обществе сохранен средний класс. Это большое достижение. Во многих республиках бывшего СССР я этого сегодня не вижу", - добавил парламентарий.

Тенгиз Думбадзе выразил обеспокоенность тем, что происходит сегодня в информационном пространстве: "в интернет зайти невозможно - столько грязи". Общественным мнением манипулируют, считает парламентарий. Он предостерег от сценария, по которому в свое время развивались "цветные революции" в Грузии, Украине, Молдове. "Перемены, безусловно, нужны. Но было бы наивно верить "великим советникам", которые на деле очень хотят ввергнуть в хаос стабильное независимое государство. Эти люди пытаются увлечь за собой толпу, вывести на улицу молодежь. Они цинично зарабатывают деньги. Расшатать то, что мы годами строили, можно мгновенно, но потом ситуацию не исправить", - убежден депутат.