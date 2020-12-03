В ситуации с коронавирусом ярко проявился гуманитарный потенциал белорусов. Такое мнение высказала сегодня журналистам специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста, координатор работы с волонтерами по направлению "Профилактика COVID-19" Оксана Дуденас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда в марте мы объявили призыв о наборе новых волонтеров, отозвалось более 300 минчан. Уникальным стало то, что 70% из общего числа привлеченных оказались представителями среднего возраста, ведь, как правило, в волонтерском движении участвуют студенты или пожилые люди", - отметила Оксана Дуденас.

По ее словам, эпидситуация изменила привычный ход работы организации. "С начала марта мы стали осваивать новое направление - это минимизация последствий по распространению коронавирусной инфекции. Наиболее уязвимая целевая группа - люди пожилого возраста. Основной акцент был сделан на профилактике. Волонтеры расклеивали информационные листовки с рекомендациями, через почтовые ящики доставляли сообщения о том, что готовы оказать помощь. Чтобы пожилые люди не выходили из дома и не посещали общественные места - магазины, аптеки, поликлиники, - была организована доставка предметов первой необходимости: продуктов питания, средств индивидуальной защиты, лекарств и рецептов", - рассказала координатор.

Во время первой волны COVID-19 на территории столицы волонтеры помогли более 16 тыс. людям, оказали свыше 23 тыс. различных услуг. "Как общественная организация мы смогли быстро среагировать на изменившиеся условия и запросы о помощи со стороны населения. Нам поступали звонки от минчан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Например, волонтеры приезжали в семьи, которые находились в режиме самоизоляции, брали от них передачи и отвозили родственникам в медучреждения", - обратила внимание Оксана Дуденас.

Волонтеры были задействованы и в доставке обедов в больницы. "Многие коммерческие структуры в знак благодарности захотели поддержать медицинских работников, которые героически сражались с коронавирусом и продолжают это делать. Нашей задачей стала организация транспортировки обедов от представителей общепита в лечебные учреждения. Помимо этого, волонтеры развозили горячие обеды наиболее уязвимым категориям граждан на дом, а также в Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства", - добавила она.