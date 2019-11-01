Минский международный кинофестиваль "Лістапад" для зрителя является окном в мир, заявил журналистам программный директор фестиваля Игорь Сукманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас кинофестиваль "Лістапад" - окно в мир. Хочется, чтобы белорусская публика своим культурным андеграундом ничем не отличалась от зрителя из Парижа, Нью-Йорка или Гонконга, - рассказал Игорь Сукманов. - Мы будем удивлять кино и авторами, которые представляют свои картины, потому что у нас достаточно широкая география стран-участниц, практически охвачен весь мир".

По его словам, держать высокую планку форума с каждым годом все сложнее. "Наш фестиваль уже перерос локальное событие, мы уже 10 лет говорим, что это международный фестиваль, который все эти годы имеет магическую аккредитацию FIAPF. Помимо показов и просмотров, необходимо развивать индустрию, в том числе проводить определенные мероприятия, которые стали бы мостами, соединяющими Запад, Восток и Беларусь", - отметил программный директор.

Игорь Сукманов подчеркнул, что в мире среди кинофестивалей существует высокая конкуренция. "То, что к нам приезжают гости со всего мира, очень приятно. Вместе с тем, чтобы мы смогли расправить плечи, необходима дополнительная финансовая поддержка", - добавил он.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году форум покажет 154 фильма из 50 стран. Впервые на фестивале представлены картины из Судана и Сенегала. Лентой открытия кинофорума станет болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов "Молодость на марше"), документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол), конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк", национального конкурса (включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы).

В основном конкурсе игрового кино в этом году участвуют 12 картин, в том числе одна из главных сенсаций последнего Венецианского кинофестиваля - фильм Валентина Васяновича из Украины "Атлантида". В конкурсе дебютных фильмов "Молодость на марше" также представлено 12 картин, на конкурс документального кино заявлено 13 фильмов.

Показы фильмов национального конкурса XXVI ММКФ "Лістапад" пройдут 5-7 ноября. Оценивать фильмы будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

Анимация на национальном конкурсе будет представлена шестью лентами, все они были сняты на "Беларусьфильме". Это сказки для детской аудитории и истории, предназначенные для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры. Сеансы анимационного кино пройдут в кинотеатре "Пионер". В игровом кино на национальный конкурс представлены пять картин. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин.

Во внеконкурсную программу "Белорусская панорама" вошли 4 премьерные короткометражные работы. В шести секциях внеконкурсной программы игрового кино - "Специальные показы", "Мастер-класс", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Однажды на Востоке", "Российские премьеры" - будут показаны 20 фильмов, созданных в Канаде, Беларуси, Франции, Китае, Японии, Бельгии, Норвегии, Германии, Мексике, Испании, России и других странах.

Внеконкурсная программа документального кино будет представлена в таких секциях, как "Лауреаты фестивалей", "Моя семья и другие звери", "Про любовь", "Вечер польского документального кино", "Кино о кино", "МузыкаДок", "Исторические хроники", "Киноархив. Фильмы, которых могло не быть", где продемонстрируют 26 фильмов, снятых в разных уголках мира.

На полях кинофестиваля будет показана и программа, объединяющая документальное и игровое кино, включающая 21 фильм. Их покажут в секциях "Артстрим", "Без пяти минут "Оскар", "Женские истории", "Киноязык. Иной синтаксис".

В рамках кинофестиваля будет открыта индустриальная платформа ММКФ "Лістапад" Bel:Cinema. Мероприятия платформы направлены на общение профессионалов сферы кино, обмен опытом, разработку способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона. На индустриальной платформе "Лістапада" 7 ноября также пройдет День виртуальной реальности.

Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".