Участие юношей и девушек в движении Молодежных отрядов охраны правопорядка способствует формированию у них патриотического сознания, желанию и готовности защищать свою страну. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

Молодежному правоохранительному движению БРСМ 6 февраля исполняется 16 лет. "За это время школа МООП стала действенным механизмом общественного института национальной безопасности, деятельность которого направлена на предупреждение правонарушений, профилактику вредных привычек, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде", - рассказала Александра Гончарова.

Бойцы МООП совместно с сотрудниками милиции регулярно выходят на дежурство по охране правопорядка. На их счету немало задержаний правонарушителей, раскрытые преступления. Многие, пройдя школу движения, получили профессиональные навыки и поступили в профильные учреждения высшего образования, а также на службу в Вооруженные Силы, МВД, МЧС, органы пограничной службы.

"Безусловно, очень важно, чтобы все бойцы МООП были профессионально подготовлены, поскольку они выполняют важную миссию, помогая правоохранительным органам сохранять порядок и спокойствие в наших городах и селах, - отметила координатор движения. - Благодаря партнерским отношениям с силовыми ведомствами участники МООП проходят на системной основе специализированное обучение с занятиями по теоретической и практической, специальной тактической подготовке, рукопашному бою. Для них организуются тренинги на командообразование, занятия по морально-психологической подготовке, правилам поведения в конфликтных ситуациях при выполнении задач".

Александра Гончарова подчеркнула, что сегодня, когда идет борьба за ценностные ориентиры молодежи, важно глубоко осознать значимость самых простых понятий, таких как спокойствие, уверенность, защищенность. "К этому, особенно в год 75-летия Великой Победы, нас, молодых, обязывает долг перед прадедами и дедами, павшими в борьбе за свободу и независимость Родины. Лучшей памятью о них станет сохранение мира и стабильности в нашем государстве. А это и есть миссия МООП", - резюмировала она.

Сегодня стартовала неделя Молодежных отрядов охраны правопорядка. По всей стране состоится более 60 мероприятий, приуроченных ко Дню МООП: презентации деятельности отрядов, встречи в воинских и пограничных частях, МЧС, РУВД, ОМОН, соревнования по различным видам спорта и спартакиады, чествования лучших представителей движения с вручением специальных нагрудных знаков БРСМ "За отличие в охране правопорядка".-0-