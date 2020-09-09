Недопустимо, чтобы судьба Беларуси становилась заложником чьих-то амбиций и корыстных устремлений. Такое мнение высказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

Говоря о сложившейся ситуации, руководитель Палаты представителей считает, что от всех политических сил и общественных структур требуется общая ответственность. "Она в интересах каждого из нас, в интересах дальнейшего развития страны. Ни в коем случае недопустимо, чтобы судьба Республики Беларусь становилась заложником чьих-то амбиций и корыстных устремлений. Главное для нас - сохранить экономику, производство, рабочие места, мир и спокойствие в обществе", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко отметил, что за последние годы в стране произошло немало добрых преобразований в разных сферах. Они стали результатом общего труда, инициативы и взвешенных, точных управленческих решений. "При всех существующих сегодня проблемах нельзя отметать, растаптывать достигнутое и гнаться за предложенными кем-то миражами. Не внешними посулами, а только своими силами и стараниями, мастерством и талантами мы сможем умножать достижения страны", - считает спикер.

Во многом определяющее значение приобретает молодежная политика. Особенно в реализации перспективных экономических, социальных, образовательных, научных, культурных и иных проектов и программ. "В этом смысле в трудолюбивых, образованных, умных молодых людях, ответственных гражданах Беларуси мы имеем очень значимый общественный и государственный ресурс. Использовать его колоссальные возможности можно только на волне позитивной настроенности. Надо четко знать запросы в разных сегментах молодежной среды в контексте запросов общества и грамотно отвечать на них", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

"Прошедшая электоральная кампания показала, что люди хотят, чтобы государство оставалось социально справедливым, чтобы простой человек с его повседневными заботами и нуждами по-прежнему находился в центре государственной политики, - отметил он. - Депутаты парламента уделяют и будут уделять этому вопросу приоритетное внимание". Работа Палаты представителей в своих избирательных округах, с общественностью направлена прежде всего на поиск путей решения конкретных проблем, важных для людей. Продолжится совершенствование механизмов обратной связи с обществом, чтобы они были еще более мобильными и действенными, подчеркнул Владимир Андрейченко.-0-