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22 октября 2020, 14:40
Петр Петровский

Необходимо совершенствовать существующую конституционную систему, а не ломать

Петр Петровский
Петр Петровский
Эксперт РОО "Белая Русь"

Необходимо совершенствовать существующую конституционную систему, а не ломать. Такое мнение журналистам высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский. Сегодня он принимает участие в тематической дискуссии в штаб-квартире "Белой Руси", где рассматриваются вопросы изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что сегодня проходит достаточно активный диалог, - это не какой-то разговор, а реальные площадки, в том числе среди рабочих коллективов. Вот сегодня - среди активистов "Белой Руси". Это действительно нужно, потому что иногда те предложения, которые раскручивают иностранные СМИ по конституционной реформе, не соответствуют чаяниям большинства населения. Мы это видим по предложениям, которые поступают", - сказал Петр Петровский.

По его словам, граждане достаточно активно включились в процесс внесения изменений в Конституцию. "РОО "Белая Русь" действительно проводит этот мониторинг, сбор предложений, потому что более 70 депутатов Палаты представителей - члены общественного объединения. И мы достаточно много видим этих предложений. С другой стороны, мы должны понимать, что белорусская модель развития и белорусская политическая система устояла перед цветной революцией. И те положительные черты нашей социально-экономической, политической системы должны быть не просто сохранены, но и дальше превалировать в Конституции и законодательстве. Более того, на мой взгляд, эта кампания для нашей конституционной реформы должна рассматриваться как работа над ошибками. Поэтому именно сейчас мы собираем все предложения, рассматриваем их с точки зрения потребности реальной конституционной реформы, чтобы у нас была преемственность. Мы должны совершенствовать существующую систему, а не ломать. В-третьих, максимально учитывать интерес и мнение граждан".

Петр Петровский
Петр Петровский

Петр Петровский подчеркнул, что механизмов донести свое мнение и высказать предложения у граждан достаточно много. "Если мы говорим о депутатах, они работают в округах. Кроме того, есть сайт Палаты представителей и любой может, в том числе на электронную почту, сбросить свои предложения. С другой стороны, РОО "Белая Русь" - это не только депутаты Палаты представителей, но и депутаты местных советов. Проходят встречи в трудовых коллективах, когда люди в конкретных дискуссиях предлагают какие-то изменения, - рассказал эксперт. - Любой может прийти в общественную приемную "Белой Руси", в первичные организации объединения и дать свои предложения. Поэтому вот эта диалоговая площадка носит в том числе такой широкий и демократический характер".

Эксперт добавил, что диалоговые площадки объединяют людей самых разных взглядов. "Есть разные оппозиционные силы. Некоторые приходят на площадки, предлагают свои изменения. А есть действительно те, кто ставит своей целью дестабилизацию ситуации в стране, углубление раскола в обществе и максимальное ухудшение нашего социально-экономического и политического положения. Поэтому мы должны понимать: люди уже устали от этого, они требуют реальных механизмов той конституционной реформы, которая бы не ломала систему, а ее совершенствовала".

Участие в тематической дискуссии сегодня принимают активисты РОО "Белая Русь", депутаты и политические эксперты.-0-

Фото Оксаны Манчук

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Белая Русь Конституция
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