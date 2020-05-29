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29 мая 2020, 11:38
Владимир Улахович

Отказ Беларуси от ограничительных мер из-за пандемии полностью себя оправдывает

Владимир Улахович
Владимир Улахович
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Отказ Беларуси от ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 полностью себя оправдывает. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

"Беларусь - это страна с открытой экономикой, поэтому мы не можем оказаться в стороне от тех проблем, которые возникают из-за пандемии на глобальном рынке. Конечно, для нас это тоже очень серьезный вызов, но то, что экономика страны продолжала работать, большинство предприятий не закрылись, это, по моему мнению, очень продуманное, правильное, а главное, эффективное решение, ведь оно позволило сохранить рабочие места и производственные процессы", - отметил руководитель БелТПП.

По его словам, большинство мнений экспертов сводится к тому, что решение Беларуси отказаться от ограничительных мер позволяет также минимизировать потери в области экономики. А некоторым белорусским предприятиям за время пандемии удалось даже увеличить экспорт продукции, это касается отечественных производителей продуктов питания. "Конечно, этот подход полностью оправдывает себя. Думаю, что это в том числе поможет нашей стране легче выйти из сложившейся непростой ситуации, ведь, несмотря на негативное внешнее влияние, производственный процесс и деловая жизнь в нашей стране не остановились. Это было абсолютно правильным решением", - считает Владимир Улахович.

Что касается работы Белорусской ТПП, то пандемия, конечно же, внесла свои коррективы. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией проводить деловые мероприятия стало невозможно. Но нет худа без добра - мы научились эффективно использовать форматы онлайн-встреч. Почти ежедневно проводятся вебинары, бизнес-встречи, онлайн-конференции, сейчас на выходе электронная платформа для предприятий. Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood начнет свою работу 16 июня, причем к ней уже проявляют большой интерес представители бизнеса из многих стран. Вчера провели онлайн-встречу с представителями БелТПП по всему миру - от Австралии до Великобритании. У нас сохраняется нормальный деловой тонус деятельности, потому что миссия и функция палаты - это поддержка предпринимательского сообщества, и мы прилагаем для этого максимум усилий", - отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

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