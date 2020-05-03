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03 мая 2020, 17:37
Дмитрий Воронюк

Парад в День Победы - наша история, традиции и связующий мост между поколениями

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк
Первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи"

Парад в День Победы - наша история, традиции и связующий мост между поколениями. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"Белорусская молодежь в первых рядах выступает за преемственность. Мы - правнуки победителей, потомки воинов-освободителей и на наших плечах лежит ответственность за сохранение исторической памяти о войне и ее героях. А тот, кто отказывается от истории, - у того нет будущего. Парад - это живое свидетельство мужества и героизма нашего народа. И определенное послание о том, что Беларусь помнит каждого, чтит эту память и не изменяет своим традициям, - сказал Дмитрий Воронюк. - Кто хочет прийти на парад - пусть приходит, кто хочет остаться дома - пусть остается дома. Никто никого не принуждает. А для людей, которые придут в День Победы на праздничные мероприятия, будут обеспечены все необходимые профилактические меры".

Первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что в эти дни без внимания молодежи не останется ни один ветеран. "Конечно же, наши ветераны смогут посмотреть парад по телевизору, мы обязательно их побережем, но не оставим без внимания и обязательно поздравим, - отметил он. - Многие проекты БРСМ реализует в интернете. Накануне 9 Мая стартует большой On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", где мы в прямых эфирах будем говорить о поколении победителей, благодарить ветеранов, которые подарили нам 75 мирных лет. Во время марафона будем общаться с представителями спорта и творческими людьми. Они поделятся историями своих семей и расскажут о том, как потомки победителей чтят память о героях Великой Отечественной войны".-0-

Теги
БРСМ ВОВ молодежь
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