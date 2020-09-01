Предприятия должны активнее инвестировать в оборудование и технологии, чтобы развивать экспорт. Такое мнение высказал сегодня журналистам в Витебске премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время рабочей поездки в Витебск премьер-министр принял участие в открытии большого школьного комплекса в молодом микрорайоне города, а также посетил с целью ознакомления экспортно ориентированные предприятия ООО "ПО "Энергокомплект" и ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

По его словам, очень важно, чтобы и другие предприятия активнее работали на рынки Европы. "Для нас это очень серьезная задача, хотя пока не удается решить ее так быстро, как хотелось бы. Чтобы продукция предприятий была соответствующего качества, необходимо инвестировать в оборудование и технологии, проходить сертификацию. Мы целенаправленно движемся в данном направлении, это наша целевая установка, а не диверсификация ради диверсификации. Ведь выход на рынок стран Евросоюза означает, что это продукция высокотехнологична и конкурентоспособна. Если она продается там, она будет продаваться везде", - подчеркнул Роман Головченко.

Касаясь информационных вбросов о приостановке деятельности некоторых производств, Роман Головченко отметил, что все предприятия работают. "Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени на другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли. Она вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное", - констатировал премьер-министр.-0-

Роман Головченко во время посещения предприятия

ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей"

Фото Александра Хитрова