Призывы к отказу от отечественной продукции преследуют деструктивные цели и носят надуманный характер. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО "Витязь" Геннадий Азаров.

"Подобные высказывания носят надуманный характер. Их цель деструктивна и направлена против людей. Ведь глупо отказываться от отечественной продукции, которая создана нашим трудом и прежде всего для нас самих", - констатировал Геннадий Азаров.

Абсолютно недружественными гендиректор "Витязя" считает также призывы к забастовкам и другим действиям, препятствующим ритмичной производственной работе. "Такие действия наносят вред не только государству, которое может восприниматься как нечто абстрактное, но и каждому конкретному работнику. Обещания компенсировать потерянный доход - явная манипуляция. Они несостоятельны, так как являются временной, разовой мерой", - подчеркнул Геннадий Азаров.

В качестве примера он привел собственный коллектив, насчитывающий более 1 тыс. человек. "У нас не было простоев, остановок. Считаю, что наш трудовой коллектив понимает всю ответственность своего дела и в полной мере осознает, что любые остановки производства чреваты возможными потерями контрактов, выручки. Соответственно, возникает риск по зарплате, выполнению обязательств социальной поддержки, которые несет на себе предприятие. Поэтому все относятся ответственно. И мы как работали, так и продолжаем работать", - добавил руководитель.

Геннадий Азаров также отметил, что "Витязь" уверенно прирастает по всем основным производственным показателям, есть рост по объему производства, экспорту продукции, прибыли. "В связи с эпидобстановкой в мире, конечно, сложно, приходится решать много вопросов. Вместе с тем, надеюсь, и в дальнейшем удержим ситуацию на позитиве", - заключил гендиректор.-0-