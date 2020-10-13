Слушать и слышать друг друга важно всегда, а сейчас особенно. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец, комментируя проведение в Беларуси диалоговых площадок для обсуждения перспектив развития страны и в том числе вопросов конституционной реформы.

"Создание диалоговых площадок может стать прекрасным способом для обсуждения назревших, наболевших вопросов. Важно, чтобы в разговоре принимали участие представители различных слоев населения. Общество и общественные отношения постоянно развиваются, они нестатичны. Развитие социума вкупе с современными достижениями научно-технического прогресса чрезвычайно увеличило скорость общественного развития: государства, которые сегодня "быстро идут" по дороге развития, фактически стоят на месте. В настоящее время чтобы не отстать от достижений нового социокультурного и технологического устройства мира, уже необходимо "быстро бежать". Соответственно быстро и эффективно должны меняться базовые институциональные элементы государства, его экономическая, политическая, социальная, правовая, идеологическая системы, - отметил сенатор. - Мы не сможем говорить о полноценном и качественном переформатировании своего общественного и государственного устройства без соответствующей правовой формализации этого процесса посредством изменения действующего общественного договора либо даже принятия его новой редакции".

Начальник управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности Министерства юстиции Светлана Рогова согласна, что функционирование различных диалоговых площадок актуально и важно, особенно в регионах. По ее мнению, в дискуссиях должны участвовать как представители власти, так и общественности. "Это окажет положительное влияние на эффективность диалога и позволит выработать конкретные предложения для дальнейшего рассмотрения при работе по изменению Конституции. Построение конструктивного диалога, умение слышать разные точки зрения, стремление находить взаимоприемлемые решения для дальнейшего поступательного развития нашей страны - вот что должно стать основой будущей плодотворной работы, в том числе над поправками в Основной Закон", - подчеркнула Светлана Рогова.-0-