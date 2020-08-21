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21 августа 2020, 17:00
Михаил Орда

Тот, кто верит пустым обещаниям, собственными руками разрушает свои предприятия

Михаил Орда
Михаил Орда
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Тот, кто верит пустым обещаниям, собственными руками разрушает свои предприятия. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Мы видим, что призывы саботировать работу заводов, организаций по-прежнему идут через Telegram-каналы. Причем подается это все как метод борьбы с властью. А, может быть, пора уже понять, что это метод борьбы с людьми, с рабочими? Обещают деньги, обещают работу. И кто-то ведется на эти провокации. Мы должны понимать, как обстоят дела на самом деле, - сказал Михаил Орда. - Вот простая математика: месячный фонд оплаты труда на МАЗе составляет $10 млн, на "Беларуськалии" - $36 млн. И в это же время мы слышим мифические обещания поддержать работников. Но речь идет о смешных суммах даже в разрезе отдельных предприятий, не говоря уже о стране в целом. Что такое несколько миллионов долларов, которые якобы будут направлены на белорусские предприятия? Даже по самым оптимистичным подсчетам, этого не хватит и на пару дней оплаты труда. Да и понятно, что никто ничего не заплатит. Это все ложь и обман. Чисто политические обещания, ничем не подкрепленные. На примере многих стран мы уже не раз видели, что в подобных ситуациях простые люди не получают ничего".

Председатель ФПБ отметил, что тот, кто сегодня верит пустым обещаниям, собственными руками разрушает свои родные предприятия. "Наши бизнес-партнеры не могут и не будут ждать, пока мы одумаемся. Уже сегодня есть информация, что российский "Уралкалий" воспользовался ситуацией и нарастил объемы производства. А значит мы, наши люди, потеряли определенный доход, потеряли живые деньги. И что хуже всего, буквально за несколько дней испортили свой деловой имидж и репутацию, которые нарабатывались десятилетиями. И нам это никто никогда не возместит. А про сегодняшние обещания просто забудут. И мы с вами останемся у разбитого корыта. Не говоря уже о том, что в результате сбоев в работе предприятий могут уменьшиться налоговые выплаты, а следовательно - поступления в бюджет и Фонд социальной защиты. За что будут жить наши пенсионеры? Мамы в декрете? Бюджетники? Если не одумаемся, то уже завтра проблема коснется каждого из нас", - подчеркнул Михаил Орда.

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