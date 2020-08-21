Тот, кто верит пустым обещаниям, собственными руками разрушает свои предприятия. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Мы видим, что призывы саботировать работу заводов, организаций по-прежнему идут через Telegram-каналы. Причем подается это все как метод борьбы с властью. А, может быть, пора уже понять, что это метод борьбы с людьми, с рабочими? Обещают деньги, обещают работу. И кто-то ведется на эти провокации. Мы должны понимать, как обстоят дела на самом деле, - сказал Михаил Орда. - Вот простая математика: месячный фонд оплаты труда на МАЗе составляет $10 млн, на "Беларуськалии" - $36 млн. И в это же время мы слышим мифические обещания поддержать работников. Но речь идет о смешных суммах даже в разрезе отдельных предприятий, не говоря уже о стране в целом. Что такое несколько миллионов долларов, которые якобы будут направлены на белорусские предприятия? Даже по самым оптимистичным подсчетам, этого не хватит и на пару дней оплаты труда. Да и понятно, что никто ничего не заплатит. Это все ложь и обман. Чисто политические обещания, ничем не подкрепленные. На примере многих стран мы уже не раз видели, что в подобных ситуациях простые люди не получают ничего".

Председатель ФПБ отметил, что тот, кто сегодня верит пустым обещаниям, собственными руками разрушает свои родные предприятия. "Наши бизнес-партнеры не могут и не будут ждать, пока мы одумаемся. Уже сегодня есть информация, что российский "Уралкалий" воспользовался ситуацией и нарастил объемы производства. А значит мы, наши люди, потеряли определенный доход, потеряли живые деньги. И что хуже всего, буквально за несколько дней испортили свой деловой имидж и репутацию, которые нарабатывались десятилетиями. И нам это никто никогда не возместит. А про сегодняшние обещания просто забудут. И мы с вами останемся у разбитого корыта. Не говоря уже о том, что в результате сбоев в работе предприятий могут уменьшиться налоговые выплаты, а следовательно - поступления в бюджет и Фонд социальной защиты. За что будут жить наши пенсионеры? Мамы в декрете? Бюджетники? Если не одумаемся, то уже завтра проблема коснется каждого из нас", - подчеркнул Михаил Орда.