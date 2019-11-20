В борьбе с производственным травматизмом на государственном уровне сделано очень много, пробуксовка происходит на уровне организации этой работы в самих коллективах. Такое мнение высказал директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Виктор Сидорович сегодня на круглом столе - семинаре по актуальным вопросам охраны труда на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.

"К вопросу либерализации: на всю республику 137 государственных инспекторов, которые занимаются вопросами охраны труда. И почти 150 тыс. организаций, еще больше ИП, - привел для сравнения цифры Виктор Сидорович. - К счастью, большинство нанимателей понимает важность того, для чего наши инспекторы в случае выявления нарушений предлагают остановить станок или производство. И соглашаются".

Но при этом он считает, что в Беларуси все еще низкая социальная ответственность нанимателей. Работников зачастую воспринимают как инструмент получения выгоды, который в любой момент можно заменить. И это как раз становится причиной случаев тяжелого травмирования и даже смерти, когда это происходит не по вине самого работника. "Когда допускают к работе без инструктажа, без практического закрепления правил безопасности, либо когда к этому подходят формально - платой может быть чья-то жизнь", - сказал Виктор Сидорович. В качестве примера он привел случай в Старобинском лесничестве Стародорожского лесхоза. Оно выделило делянку индивидуальному предпринимателю, вдобавок передало лесорубный билет и технологическую карту. И на этом самоустранилось. А ИП, в свою очередь, нанял каких-то знакомых для работы на лесосеке. В итоге один из них погиб во время валки дерева.

Подобных случаев, особенно когда имеет место привлечение подрядных организаций, немало происходит в строительстве, сельском и лесном хозяйстве. Эти же сферы чаще всего фигурируют и в общей статистике травматизма.

В целом, если анализировать с 1994 года, то производственный травматизм в стране сократился почти в 10 раз, со смертельным исходом - в 2,5 раза. Но в 2018 году статистика была не очень хорошей - 2020 случаев общего травматизма, из них 144 - смертельного. И по итогам 10 месяцев текущего года также намечается тревожная тенденция - уже зафиксировано 122 случая травматизма со смертельным исходом.

Среди нарушений, которые выявляются при выборочных и внеплановых проверках, подавляющее большинство составляют нарушения в содержании и состоянии рабочих мест. Но нередко возникают нарекания на содержание территории, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также обучение и проверку знаний по охране труда. Так, в январе-сентябре мобильные группы провели более 12,5 тыс. обследований (в том числе с участием госинспекторов труда - свыше 10,7 тыс.) и выявили почти 151 тыс. нарушений требований безопасности.

Не всегда осознают наниматели и то, что экономия на средствах индивидуальной защиты и других мерах безопасности может в итоге стоить им самим финансовых потерь из-за простоя, больших трат по выплате административных штрафов. "Порядка Br113 млн за 2018 год составили выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. И это не считая выплат по коллективным договорам", - добавил директор Департамента госинспекции труда.

С другой стороны, возвращаясь к статистике, из года в год поочередно преобладают то случаи по вине нанимателя, то по вине самого работника. "Порой мне кажется, что люди сами стали терять чувство самосохранения. Словом, если работник будет выполнять свои должностные инструкции, соблюдать технику безопасности, а наниматель - предоставлять все необходимое для сохранения жизни и здоровья людей, тогда будет порядок. В нашей стране созданы все условия в части законодательства - пробуксовка на стадии реализации в организациях", - считает Виктор Сидорович.

Как отметила директор бизнес союза предпринимателей и нанимателей им.Кунявского Жанна Тарасевич, семинар завершает цикл мероприятий по проекту кооперации с германскими партнерами "Социальный диалог". На встречу были приглашены руководители и специалисты органов законодательной и исполнительной власти, представители объединений нанимателей и профсоюзов. "В Беларуси продолжается процесс либерализации экономики. Отчасти он касается и вопросов охраны труда, особенно на малых и средних предприятиях, где в большинстве ответственность за охрану труда и безопасность работников возложена напрямую на руководителя. С другой стороны, сейчас не так много контролеров, которые допускаются на предприятия для проверки этих вопросов. Вместе с тем, проблемы еще остаются, поэтому диалог необходим", - заключила Жанна Тарасевич.-0-