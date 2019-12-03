Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил в беседе с журналистами, что 2019 год был результативным для Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать, что этот год заканчивается, на наш взгляд, результативно. Несмотря на отсутствие Украины как активного участника СНГ, органы Содружества работают достаточно эффективно. Все заседания высших органов СНГ проходили своевременно", - отметил Сергей Лебедев.

Главным документом, принятым в этом году на уровне глав государств, стала Декларация о дальнейшем развитии стратегического и экономического сотрудничества стран СНГ. "Это очень важный документ. Он определяет направления деятельности наших стран в целях укрепления экономического взаимодействия, что является одним из приоритетов, базой нашего сотрудничества", - подчеркнул он.

Сергей Лебедев выразил удовлетворение председательством Туркменистана в СНГ в этом году. "Оно было эффективным, насыщенным, на хорошем организационном уровне. Мы уже получили Концепцию председательства Узбекистана в 2020 году и план мероприятий по ее реализации, который был подготовлен при участии Исполнительного комитета СНГ. Он содержит много важных форумов, конференций, семинаров, фестивалей, встреч на высоком уровне. Все это дает нам надежду, что следующий год под председательством Узбекистана, который впервые за все время существования СНГ принял его, также будет эффективным", - добавил председатель Исполнительного комитета СНГ.