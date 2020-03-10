В Беларуси созданы уникальные условия для саморазвития молодежи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк после окончания церемонии торжественного вручения Президентом паспортов гражданина Республики Беларусь 14-летним юношам и девушкам во Дворце Независимости.

Сегодня 25 молодых людей получили из рук Президента главный документ - паспорт гражданина Беларуси. "Очень приятно, что во Дворце Независимости, уникальном историческом объекте суверенной и независимой Беларуси, собрались ребята из всех уголков нашей страны. Это важное событие стало первым шагом на пути к взрослению и строительству будущего", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, каждый молодой человек, получивший сегодня паспорт, стал полноправным гражданином Беларуси, и его дальнейшие достижения принесут пользу стране. "Накануне в Республиканском доме молодежи состоялся открытый диалог с участниками торжественного мероприятия. Мы говорили о том, что в Беларуси созданы уникальные условия для саморазвития молодежи, занятий спортом, наукой, творчеством, а также о том, что в ребят верит страна и каждому предоставляет возможности. Уверен, что это будущие дипломаты, знаменитые спортсмены, программисты, те, кто будет умело работать у станка на заводах, а также матери и хозяйки, любящие свою страну и малую родину", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Официальные мероприятия патриотической акции традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля, Конституционном суде. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" состоится в Конституционном суде. Акция "Мы - граждане Беларуси!" стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.-0-