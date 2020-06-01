В политику желательно идти людям с опытом и солидным бэкграундом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник информационно-аналитического управления Академии управления при Президенте кандидат социологических наук Владимир Литвинович.

Эксперт рассказал, почему, на его взгляд, в политической сфере нужны профессионалы, готовые к управленческой и государственной деятельности. Он отметил, что в политике, в том числе электоральной, большое значение имеет так называемый бэкграунд, то есть жизненный и профессиональный опыт, уровень образования, связи. "Люди ориентируются на достижения политика. От этого во многом зависит его репутация в обществе", - считает Владимир Литвинович.

Именно на опыте, достижениях основан общественный авторитет политика, добавил эксперт. "Бэкграунд - это очень значимая составляющая для любого профессионала. Важно, чего человек добился, что сделал к этому времени", - подчеркнул собеседник.