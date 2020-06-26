В каждом регионе важно создавать работникам социальной сферы условия для достижения высоких результатов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики, уполномоченный Президента по Минской области Анатолий Исаченко во время встречи с коллективом Дома культуры в городском поселке Смиловичи Червенского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Общаясь с работниками Дома культуры, вице-спикер отметил, что главное в работе учреждений социальной сферы - это люди, которые готовы добиваться высоких результатов. "Важно создавать для этого необходимые условия вне зависимости от региона и места проживания", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Дом культуры в Смиловичах открыли в октябре 2019 года после капитального ремонта. Сегодня это площадка для выступлений известных музыкантов, местных самодеятельных артистов и коллективов.

Во время поездки в Червенский район вице-спикер побывал также в детской школе искусств в райцентре. С ее руководством Анатолий Исаченко обсудил организацию учебного процесса и материально-техническое обеспечение, поинтересовался наполняемостью классов и подготовкой воспитанников. В школе учатся 314 детей. Здесь пять отделений: музыкальное, хореографическое, театральное, художественное и эстрадное.

В пресс-службе проинформировали, что Анатолий Исаченко на этой неделе провел серию встреч с коллективами ряда предприятий Минской области. Так, он посетил ОАО "Машпищепрод" в Марьиной Горке. Предприятие концерна "Белгоспищепром" - один из крупнейших производителей картофелепродуктов, солода ржаного и первый производитель сухого картофельного пюре в Беларуси. Вице-спикер ознакомился с производственным процессом, пообщался с работниками по поводу зарплаты, жилья для молодых специалистов и других тем.

Кроме того, на этой неделе Анатолий Исаченко посетил птицеводческую площадку филиала агрокомбината "Дзержинский". Сейчас здесь завершается строительство отделения птичников по содержанию родительского стада бройлеров, а также сетей газоснабжения, водозабора, очистных сооружений и подъезда к ним вблизи деревни Чачково Минского района. На стройке задействованы более 250 человек, 12 птичников уже сдано в эксплуатацию, пять планируются к вводу в октябре. Заместитель председателя Совета Республики ознакомился с работами и производственными показателями агрокомбината "Дзержинский" в целом.-0-

Фото Совета Республики