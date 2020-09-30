Воспитательная работа со студентами должна строиться на персональном подходе, заявил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный на круглом столе на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"Встречая в университете молодых людей, которые только закончили школу, мы априори предполагаем, что это уже состоявшиеся патриоты, идеологически подготовленные люди, хотя им по 17-18 лет. Но идеологическое воспитание должно усиливаться в это время. В будущем медицина будет персонифицированной. Наверное, в воспитательной и идеологической работе нам также следует взять курс на индивидуальную работу", - считает Анатолий Щастный.

По его словам, важно достучаться до каждого. Причем персональную работу нельзя замыкать только на воспитательно-идеологическом отделе, важна и роль клиник. На занятиях, в частности, можно приводить примеры профессионального отношения к делу со стороны белорусских медиков, ставить в пример ветеранов труда. Такая наглядность является самым хорошим вариантом проведения идеологической работы, уверен Анатолий Щастный.

Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова также считает, что в воспитательной работе нужно уйти от формальных коллективных подходов в сторону индивидуальной работы. "Мы работаем с молодежью, а это другое поколение. И нужно, наверное, не подстраивать молодежь под наши требования, а уметь слушать и искать некий компромисс. Сейчас эра социальных сетей. И раз они там, значит, не нужно это игнорировать, а стоит переходить на несколько иной метод общения", - добавила она.

Анатолий Щастный также считает, что на студентов можно возложить большую ответственность. "Надо дать студенчеству возможность в большей степени решать свои вопросы. Это же касается составления творческих программ, фестивалей. А мы будем лишь модераторами или, если хотите, инвесторами в этом направлении. Пусть сами следят и за порядком в общежитиях, и в образовательном процессе. Мы от них, наверное, должны ждать сигнала, кто как учится, на каких кафедрах возникли проблемы и т.д. Пока такое обоюдное движение есть не всегда", - сказал он.

Формы патриотического воспитания могут быть самые разные, а благодаря информационным технологиям их можно реализовывать даже в период коронавирусной инфекции, уверен ректор.