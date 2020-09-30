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30 сентября 2020, 17:39
Анатолий Щастный

Воспитательная работа со студентами должна строиться на персональном подходе

Анатолий Щастный
Анатолий Щастный
Ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству

Воспитательная работа со студентами должна строиться на персональном подходе, заявил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный на круглом столе на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"Встречая в университете молодых людей, которые только закончили школу, мы априори предполагаем, что это уже состоявшиеся патриоты, идеологически подготовленные люди, хотя им по 17-18 лет. Но идеологическое воспитание должно усиливаться в это время. В будущем медицина будет персонифицированной. Наверное, в воспитательной и идеологической работе нам также следует взять курс на индивидуальную работу", - считает Анатолий Щастный.

По его словам, важно достучаться до каждого. Причем персональную работу нельзя замыкать только на воспитательно-идеологическом отделе, важна и роль клиник. На занятиях, в частности, можно приводить примеры профессионального отношения к делу со стороны белорусских медиков, ставить в пример ветеранов труда. Такая наглядность является самым хорошим вариантом проведения идеологической работы, уверен Анатолий Щастный.

Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова также считает, что в воспитательной работе нужно уйти от формальных коллективных подходов в сторону индивидуальной работы. "Мы работаем с молодежью, а это другое поколение. И нужно, наверное, не подстраивать молодежь под наши требования, а уметь слушать и искать некий компромисс. Сейчас эра социальных сетей. И раз они там, значит, не нужно это игнорировать, а стоит переходить на несколько иной метод общения", - добавила она.

Анатолий Щастный также считает, что на студентов можно возложить большую ответственность. "Надо дать студенчеству возможность в большей степени решать свои вопросы. Это же касается составления творческих программ, фестивалей. А мы будем лишь модераторами или, если хотите, инвесторами в этом направлении. Пусть сами следят и за порядком в общежитиях, и в образовательном процессе. Мы от них, наверное, должны ждать сигнала, кто как учится, на каких кафедрах возникли проблемы и т.д. Пока такое обоюдное движение есть не всегда", - сказал он.

Формы патриотического воспитания могут быть самые разные, а благодаря информационным технологиям их можно реализовывать даже в период коронавирусной инфекции, уверен ректор.

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