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04 ноября 2020, 17:31
Виктор Чайчиц

Высказанные на диалоговых площадках предложения - хорошая тема для анализа

Виктор Чайчиц
Виктор Чайчиц
Член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА)

Все предложения, которые люди высказывают на диалоговых площадках, в дальнейшем служат хорошими темами для анализа. Об этом журналистам заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц во время областной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов развития страны и регионов, которая прошла сегодня в Миноблисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Люди активизировались. Предложений много, но в большинстве своем они носят бытовой и частный характер. Население говорит и о политике, однако чаще выражает мнение по тем вопросам, которые ему близки. Но даже если предложения касаются всего лишь, например, благоустройства комплекса, где люди проживают, это важно услышать и проанализировать, найти способ использовать это с пользой", - поделился мнением Виктор Чайчиц.

Также эксперт отметил: все рекомендации от населения надо серьезно и без всякой спешки прорабатывать, чтобы не допустить нарушений.

"Поступает много предложений по органам управления и самоуправления. Часто звучат мысли, что Советы депутатов полны идей, но не имеют финансов для реализации проектов. Обращают внимание и на то, что не стоит разъединять исполнительную власть и самоуправление, предлагают сделать в одном лице председателя совета и райисполкома. Это очень серьезные темы, и они требуют качественного подхода", - подчеркнул Виктор Чайчиц.

На дискуссионной площадке руководители крупнейших государственных предприятий, негосударственного сектора экономики, независимые эксперты обсуждали изменение Конституции и избирательного законодательства, а также экономические вопросы.-0-

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Высказанные на диалоговых площадках предложения - хорошая тема для анализа
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Высказанные на диалоговых площадках предложения - хорошая тема для анализа
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