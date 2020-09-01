За большим урожаем хлеба стоит ответственная работа граждан. Таким мнением поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время чествования аграриев области, намолотивших 1 млн т. зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"За большим урожаем хлеба стоит ответственная, тяжелая и качественная работа наших граждан. Я хочу поздравить и поблагодарить всех аграриев Могилевской области за этот богатый каравай и личный вклад каждого в жатву, - отметил Леонид Заяц. - В этом году у нас высокие показатели. Средняя урожайность составила 34,4 ц/га, это на 7 ц больше, чем в 2019-м. Пять районов области уже закончили уборку. Практически все районы положили в закрома на 10-80% зерна больше, чем в прошлом году. Уверен, такой богатый урожай станет надежным фундаментом для сохранения и развития экономики нашего региона".

"Каждая тонна - это нелегкий труд. Нужно работать от рассвета до заката, не упустить ни одного зернышка. Еще и дожди мешают, но останавливаться нельзя - от нашей работы зависит общий каравай", - рассказал механизатор ОАО "Фирма "Кадино" Андрей Мамыкин.

Во время праздника

Председатель Могилёвского райисполкома Олег Чикида и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время праздника

Леонид Заяц

Старший комбайнер Николай Даречкин

Еще один механизатор ОАО "Фирма "Кадино" Михаил Бодунов в обычной жизни работает в сфере ЖКХ машинистом котельной, а на время уборочной переквалифицировался в хлебороба. "На время уборки меня пригласили помочь хозяйству. Жатва - пора тяжелая, тут нельзя оставаться в стороне, потому я сейчас здесь", - рассказал мужчина.

В Могилевской области уже убрано 93% площадей. Валовой сбор урожая в этом году превысил на 230 тыс. т показатель 2019 года. Из 21 района области в 15 урожайность превысила 30 ц/га, самый большой показатель в Шкловском районе - 35,8 ц/га.-0-

Фото Олега Фойницкого