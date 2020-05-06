Для Беларуси важна память о победе в Великой Отечественной войне, забыть о ней мы ни в коем случае не можем. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске пограничники в преддверии Дня Победы возложили цветы к монументу у братской могилы на бульваре Толбухина и к памятному знаку "Стражам границы всех поколений". Председатель Госпогранкомитета отметил, что приближающийся праздник важен для страны - благодаря победе "наша страна живет и процветает, мы растим детей и внуков, выращиваем хлеб, двигаем науку".

"Для меня, конечно, это праздник, праздник со слезами на глазах. Воевали оба моих деда. Сначала в партизанах, потом в Красной Армии, один из них погиб, - сказал Анатолий Лаппо. - Это наша память. Если бы не было памяти, то мы бы сегодня так не жили. И забыть это мы ни в коем случае не можем".

Председатель ГПК Анатолий Лаппо

Заместитель председателя ГПК Игорь Печень во время возложения

Говоря о вкладе пограничников в победу, руководитель Госпогранкомитета напомнил, что немецкое командование в начале войны отводило на захват застав 30 минут, а они держались сутки, двое и больше. "Это наша память. Без памяти мы никто", - добавил Анатолий Лаппо.

Во время возложения

День Победы многие пограничники проведут на своих постах. "Свободные от несения службы пограничники посетят места захоронений, посмотрят патриотические фильмы, - рассказал Анатолий Лаппо. - Во всех воинских частях мы проведем торжественные мероприятия, возложим цветы к памятникам".

Фото Егора Павлющика