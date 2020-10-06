Заявление Сейма Латвии "О законности мандата Президента Беларуси" не соответствует духу отношений двух стран. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заявление Сейма вызвало и недоумение, и возмущение одновременно. Потому что оно не соответствует ни международным нормам, ни правилам приличия, ни пониманию юридических процедур, - сказал Олег Гайдукевич. - Беларусь - это суверенное государство. Мы всегда проводили честную политику по отношению к своим соседям, в том числе к Латвии. Никогда не вмешивались во внутренние дела ни одного государства. Всегда считали и считаем, что это внутреннее дело людей, которые там живут. Они должны решать судьбу своей страны. Так почему же нам указывают, как нам жить? Почему нам говорят, как мы должны проводить выборы, инаугурацию. Это белорусы будут решать. Только белорусский народ вправе решать судьбу страны".

Парламентарий подчеркнул: "Это заявление не соответствует духу наших отношений. Потому что в последние годы мы старались выстраивать с латвийскими коллегами хорошие, дружеские отношения. Много сделано, в том числе в сфере экономики. Зачем это все сейчас перечеркивать? Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит. И никакого отношения к здравому смыслу, к реальной ситуации внутри страны и за ее пределами это не имеет, - отметил он. - Поэтому призываем наших коллег руководствоваться международным правом и здравым смыслом. Мы никогда не делали ни одного агрессивного высказывания в отношении какой-либо страны. Но не будем молчать, если видим несправедливость и нарушение закона в отношении нас. А здесь решение несправедливое и, самое главное, оно не соответствует международным стандартам. Это двойные, тройные стандарты. Мы это видим по всему миру. Почему-то в одних странах не делается никаких замечаний в угоду геополитики, а у нас находят то, чего никогда не было".

Олег Гайдукевич добавил, что Беларусь продолжит выстраивать конструктивные отношения с Латвией. "Судьбу Беларуси будут решать только белорусы, без указки Латвии и любой другой страны. При этом повторюсь: мы продолжим выстаивать конструктивные отношения и готовы к диалогу со всеми, в том числе с латвийскими депутатами", - подчеркнул он.-0-