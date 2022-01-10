Акылбек Жапаров: у стран ОДКБ единый взгляд на угрозы безопасности

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности единый взгляд на угрозы безопасности. Об этом заявил сегодня председатель Кабинета министров - руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Инициатива казахстанской стороны о приведении в действие механизмов системы коллективной безопасности ОДКБ в сложившихся условиях подтверждает единство взглядов государств - членов ОДКБ на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности", - сказал Акылбек Жапаров.
Он подчеркнул, что основополагающие принципы создания и функционирования организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие позволяют своевременно реагировать на кризисные ситуации. "При этом основным приоритетом остается полная стабилизация обстановки в Казахстане", - отметил председатель Кабинета министров Кыргызстана.-0-