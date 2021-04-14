Алиев: отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Азербайджанский лидер отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике. По его словам, белорусско-азербайджанским связям была придана такая динамика, что развитие идет по всем направлениям.

"Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат, - заявил Ильхам Алиев. - У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера".

Как сообщалось, встреча глав государств проходит во Дворце Президента Азербайджана "Загульба", который является частью его резиденции, расположенной в одноименном поселке в 40 км от Баку. Президентский дворец находится на берегу Каспийского моря и предназначен для проведения официальных встреч и переговоров.

Накануне Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели продолжительную неформальную встречу.-0-

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев