Лукашенко и Алиев проводят встречу в президентском дворце "Загульба"

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу во дворце "Загульба", передает корреспондент БЕЛТА.

Переговорам глав государств предшествовала церемония фотографирования. После соблюдения протокольных мероприятий президенты спустились в зал переговоров. К слову, Президент Беларуси - первый зарубежный лидер, которого в этом году принимает Азербайджан.

Встреча двух лидеров сперва пройдет в узком составе (на нее также приглашены министры иностранных дел), затем к президентам присоединятся остальные члены делегаций.

Ожидается, что во время переговоров основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. "Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - отмечали ранее в пресс-службе Президента Беларуси. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели продолжительную неформальную встречу. Одной из тем переговоров стала международная повестка.

Дворец Президента Азербайджана "Загульба" является частью резиденции главы государства, построенной в 2008 году. Она находится в поселке Загульба в 40 км от Баку. В советское время здесь размещались правительственные дачи.

Президентский дворец расположен на берегу Каспийского моря и предназначен для проведения официальных встреч и переговоров. В его архитектуре объединены элементы современной мировой архитектуры с азербайджанским национальным стилем.-0-

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