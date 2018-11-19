Алиев поблагодарил Беларусь за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Беларуси за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, - сказал Ильхам Алиев. - Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для всего региона".
Свою позицию президенты Беларуси и Азербайджана отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении. В документе говорится, что "стороны, ссылаясь на усилия, продолжающиеся в рамках ОБСЕ, а также на деятельность Минской группы, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, подчеркивают необходимость активизации дальнейших шагов в этом направлении".
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в совместном заявлении также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной целостности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.-0-
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