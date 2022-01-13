Аналитик БИСИ: переговоры по ключевым вопросам безопасности никогда не давались легко

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшееся сегодня в Вене, стало очередной площадкой для обсуждения международной и региональной безопасности. Причем изначально специальной тематической дискуссии не предполагалось, отметил военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего, это свидетельствует о значимости поднятой Кремлем проблемы, а также о непростых путях достижения взаимопонимания, не говоря уже о преодолении фундаментальных разногласий и предоставлении каких-либо гарантий", - полагает эксперт.

Аналитик убежден: переговоры по ключевым вопросам безопасности никогда не давались легко и не приносили мгновенных результатов. "Поэтому сторонам нельзя отказываться от любой возможности продолжать дипломатический диалог, тем более нельзя сворачивать на путь ультиматумов и шантажа", - заметил Андрей Чернобай.

По его мнению, Беларусь, даже не являясь участником прошедших переговоров, как никакая иная страна в регионе заинтересована в деэскалации напряженности. Аналитик констатировал: республика считает расширение НАТО за счет еще одного сопредельного государства недопустимым, "так как это неминуемо поставит Европу на грань вооруженного конфликта, что в современных условиях равнозначно мировой катастрофе".

"В этой ситуации политики стран Евросоюза, составляющих основу Североатлантического альянса, должны думать о безопасности собственных граждан, а не рисковать их жизнями в угоду геополитическим амбициям Соединенных Штатов", - заключил Андрей Чернобай.-0-

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