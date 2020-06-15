Андрейченко: беспокоит отсутствие диалога ведущих стран и выход милитаризации из-под контроля

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ выразил обеспокоенность отсутствием диалога ведущих стран и выходящей из-под контроля милитаризацией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Заседание состоялось сегодня в формате видеоконференцсвязи. Как проинформировали в пресс-службе, спикер подчеркнул, что угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям и во всех измерениях. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают отсутствие системного диалога ведущих стран и выходящий из-под контроля процесс милитаризации.

Владимир Андрейченко также обратил внимание на предложения белорусской стороны в части законотворчества. Речь идет о разработке модельных законов о разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной и охранной деятельности, а также о проекте Концепции миграционной безопасности государств - членов ОДКБ. "Хотелось бы, чтобы принимаемые законопроекты, как отмечал Президент Беларуси, шли от жизни, имели четкую практическую направленность и придавали новый импульс нашему всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал председатель Палаты представителей.

Спикер поблагодарил участников заседания за плодотворную работу в новом формате и отметил, что объективно непростые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, не останавливают деятельность ПА ОДКБ.

Председатель ПА ОДКБ, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин во время заседания рассказал о приоритетах России в период председательства в организации в 2020 году. В своем выступлении он отметил, что пандемия, с которой столкнулось человечество, повлияла на людей, экономику каждой страны, стала серьезной проверкой эффективности международных институтов и организаций. Вячеслав Володин подчеркнул, что должен быть усилен потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы в интересах обеспечения благополучия граждан.

В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он проинформировал об итогах сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в ноябре 2019 года.

Участники заседания обсудили итоги реализации программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства на 2016-2020 годы. Председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Лавриненко рассказал, что за время реализации программы возглавляемая им комиссия завершила работу над восемью модельными законами ОДКБ, рекомендациями и другими правовыми актами. До конца 2020 года планируется подготовить еще четыре. Касаясь планов на предстоящую пятилетку, он проинформировал о намерении разработать еще 26 модельных законов и провести 14 мероприятий.

Совет ПА ОДКБ обсудил проект программы по гармонизации национального законодательства на 2021-2025 годы, вопросы финансирования деятельности ассамблеи, а также ряд организационных моментов.

Кроме представителей парламентов стран ОДКБ в заседании в качестве наблюдателей приняли участие председатель нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани и вице-спикер Народной скупщины Сербии Веролюб Арсич.-0-

Фото Палаты представителей