Андрейченко: отношения Беларуси и Индии развиваются на принципах равенства, доверия и уважения

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Индии развиваются на принципах равенства, доверия и уважения. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Раджаном Джа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень высоко ценим дружественные связи с Индией и рассматриваем развитие нашего сотрудничества как один из приоритетов внешней политики Беларуси в Азии. Сегодня Индия - мощное современное государство с развитой экономикой, большим рынком, серьезным научно-промышленным потенциалом. Наши отношения развиваются на принципах равенства, доверия, уважения", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, важный вклад в развитие двусторонних отношений вносят парламентарии. "В 2013-2018 годах состоялись визиты председателей Народной палаты Индии в Беларусь, было подписано соглашение о сотрудничестве между Палатой представителей и Народной палатой. Поэтому, конечно, нам было бы приятно, если бы за время вашей работы в Беларуси в качестве посла тоже состоялся визит парламентской делегации на высоком уровне, - отметил спикер. - Направлений для работы парламентариев очень много. Время сегодня непростое. Мы видим то давление, которое оказывается на Беларусь: политическое, экономическое, санкционное. Поэтому парламентариям нужно чаще встречаться, обсуждать эти темы, корректировать наше взаимодействие. И я считаю, что нам, парламентариям, нужно активизировать работу прежде всего в межпарламентских организациях, таких как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея АСЕАН. Мы готовы принимать участие в парламентском измерении БРИКС".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что с целью координации позиций двух стран в международных парламентских организациях неплохо было бы ввести в практику проведение онлайн-встреч между комиссиями по международным делам. "В Палате представителей создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Индии. К сожалению, такая группа дружбы пока не создана в парламенте Индии. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, - дополнил он. - Нам нужно серьезно поработать в плане увеличения нашего взаимодействия в наращивании товарооборота, создании совместных предприятий. Товарооборот, который на сегодняшний день есть - $426 млн, не соответствует нашим возможностям. Много есть других направлений, по которым нам надо работать: в области образования очень серьезные возможности, в области культуры, спорта, туризма. Нам нужно поработать по развитию договорно-правовой базы. Поэтому я желаю вам успешной работы в Беларуси".

"Спасибо вам за такой открытый рассказ про наши взаимоотношения, особенно с фокусом на межпарламентские отношения. Я согласен со всем, что вы сейчас говорили, - отметил посол. - Создание группы дружбы в парламенте Индии находится на финальной стадии. И я вас извещу, когда будут новости по развитию этого вопроса".-0-

Алок Ранджан Джа

Фото Максима Гучека