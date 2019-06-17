Андрейченко: политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика протекционизма не позволяет создавать равные условия для предприятий Беларуси и России, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на открытии в Минске сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что чем более зрелой становится белорусско-российская интеграция, тем требовательнее становится общественный запрос на ее углубление, решение проблем, которые тормозят развитие экономики. "Политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи по созданию равных условий для субъектов хозяйствования, преодоления барьеров во взаимной торговле, проведения согласованной промышленной и аграрной политики.

Сохраняются ограничения в поставках сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Крайне медленно решаются вопросы реализации единой транспортной политики, формирования общего топливно-энергетического рынка", - подчеркнул он.

Белорусский спикер напомнил, что главы двух государств дали поручение правительствам до 21 июня найти точки соприкосновения по всем чувствительным вопросам и внести соответствующие предложения. Владимир Андрейченко убежден, что союзные парламентарии не должны оставаться в стороне от этого процесса, тем более что в приоритетных направлениях Парламентскому собранию поручена выработка согласованных решений по проблемам союзного строительства.

Соответствующий инструментарий имеется. В качестве примера председатель Палаты представителей привел практику проведения парламентских слушаний, правительственного часа. "Необходимо и дальше их использовать, добиваясь неукоснительного соблюдения принципа равных условий для граждан, субъектов хозяйствования. Только так мы сможем в полной мере раскрыть потенциал Союзного государства. Темами дискуссий могут стать обеспечение равного участия белорусских и российских поставщиков товаров в программах государственных закупок, урегулирование вопросов субсидирования совместно произведенной техники и реализация программ импортозамещения", - предложил спикер.

Союзные парламентарии сегодня на сессии обсуждают реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Депутатам представлена информация о работе по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в Союзном государстве. Кроме того, на заседании проанализировано исполнение резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подведены итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

Помимо депутатов Парламентского собрания, в работе сессии принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-

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