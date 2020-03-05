Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях укрепления глобальной региональной стабильности, развития конструктивного сотрудничества парламентариям следует активнее искать и развивать новые формы работы и направления взаимодействия на международных парламентских площадках, способствовать наращиванию межпарламентских обменов. Важно, чтобы голос Минска звучал и был слышан в различных уголках мира, в международных парламентских структурах, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 70. Это наш имидж, репутация и политический вес", - сказал Владимир Андрейченко.

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Савиных: белорусские депутаты открыты к диалогу с Европарламентом "Отношения белорусского парламента к европейскому всегда были, есть и остаются конструктивными, и никакие инциденты на это повлиять не могут", - сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.